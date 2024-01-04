Россияне рассказали о лучших покупках в 2023 году

Сервис по поиску работы SuperJob попросил жителей России рассказать о самых удачных приобретениях в минувшем году.

Каждый восьмой лучшей покупкой 2023 года назвал электронный девайс.В прошлом году смартфоны, планшеты и ноутбуки также были в лидерах.

По 8% респондентов самыми полезными приобретениями года считают бытовую технику, одежду и обувь. 6% рады, что приобрели туристические путевки, 5% – мебель. Покупке недвижимости и автомобилям радуются по 3% респондентов.

Среди других удачных покупок назвали товары для спорта и для детей, посуду, книги, парфюмерию, музыкальные инструменты.

16% россиян считают, что в 2023 году удачных покупок не было.

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Взято отсюда.

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