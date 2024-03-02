Россияне смогут подать иск в суд через «Госуслуги»

Для того, чтобы подать исковое заявление, заявителю необходимо заполнить соответствующие сведения в программе и приложить файл обращения в формате pdf, позволяющий копирование текста, а также документы в доступных форматах: pdf, rtf, doc, docx, xls, xlsx, odt и изображения в форматах pdf, jpg, png, tiff.

Иск можно подать по гражданским и административным процессам, он будет доставлен в случае подключения судов и мировых судей к системе «Электронное правосудие». В Министерстве цифрового развития России работают над внедрением функции подачи электронных исков по уголовным и арбитражным делам.

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