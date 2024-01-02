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Россияне смогут увидеть самое большое Солнце года 3 января

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Россияне смогут увидеть самое большое Солнце года 3 января

Фото: Unsplash.com

В Алтайском крае это явление можно будет наблюдать рано утром, в прошлый раз максимальное сближение планеты с Солнцем происходило 2 января 2023 года

3 января в 3.38 по московскому времени Земля максимально приблизится к Солнцу. Расстояние составит 147 098 988 км. Об этом сообщили в Московском планетарии.

В среду Земля окажется в перигелии – самой ближайшей к Солнцу точке своей орбиты. В этот день видимый диаметр Солнца будет наибольшим в году. Диск небесного светила будет выглядеть на 3% больше, чем в начале июля, когда это расстояние максимально“, – уточнили астрономы.

Отмечается, что 2024-й будет годом максимума солнечной активности, а это значит, что можно будет увидеть очередные крупные солнечные пятна и их группы.

Взято отсюда.

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