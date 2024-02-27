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Россияне сообщают о массовом сбое в работе Telegram и WhatsApp

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Россияне сообщают о массовом сбое в работе Telegram и WhatsApp

Пользователи задаются вопросом: почему не работают Telegram и WhatsApp 27 февраля

Пользователи программ обмена сообщениями столкнулись со сбоем работы сразу нескольких мессенджеров. 

Согласно данным Downdetector.su, россияне столкнулись с проблемой примерно в 12.40 по московскому времени. Всего за 10 минут поступило более 3 тыс. жалоб на качество работы Telegram. Такие же сообщения поступают о сбое в работе WhatsApp.

“Симптомы” сбоя – разные. У кого-то полностью недоступны программы, а кто-то отправляет сообщения другим пользователям, но не может прочесть адресованные ему. Перезагрузка и обновление приложений ситуацию не исправляет.

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Взято отсюда

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