Продукты. Доставка Фото: pixabay.com

В 2022 году на доставку потратили 625 млрд рублей. К прошлому году прирост составил 47%, а сильнее всего онлайн-продажи выросли в четвертом квартале

Россияне потратили на заказ продуктов в интернете 917,5 млрд рублей за 2023 год. Об этом сообщают “Ведомости”.

По данным исследования аналитической компании Dara Insight, 781 млрд рублей ушел на доставку скоропортящихся продуктов. При этом не учитывались крупы, макароны, консервы и другая подобная продукция.

При этом в компании прогнозируют, что рынок онлайн-продаж свежей продукции в 2024 году составит 1,14 трлн рублей. Таким образом, траты россиян могут вырасти в 1,5 раза.

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