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Россиянин накануне 8 Марта похитил тюльпаны на 2 млн рублей

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Россиянин накануне 8 Марта похитил тюльпаны на 2 млн рублей

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в хищении тюльпанов на 2 млн рублей.

Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, архангельская предпринимательница поместила объявление о поиске экспедитора, который должен был доставить цветы в Москву. Подозреваемый предложил свои услуги и нашел водителя для перевозки. Однако аферист изменил адрес доставки, и партию тюльпанов отвезли в совсем другое место, пишут «Известия».

Нанесенный предпринимательнице ущерб превысил 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, товар возвращен владелице.

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Взято отсюда.

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