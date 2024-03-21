Больница. Реанимация Фото: pixabay.com

После того как россиянка почувствовала себя плохо, ее тело покрылось темными пятнами. Однако штатный медик в отеле предположил, что это пятна от загара, и якобы отказал в госпитализации

Российская туристка умерла на отдыхе в египетском Шарм-эш-Шейхе. Она почувствовала себя плохо после обеда и скончалась в реанимации утром следующего дня от остановки сердца, сообщает “Газета.ru”.

По данным СМИ, 36-летняя Анастасия из Салавата отдыхала в Pyramisa Hotel вместе с матерью и шестилетней дочкой. В последний день перед вылетом домой температура женщины поднялась до 40 градусов. Когда Анастасия обратилась к врачу на территории отеля, она не могла самостоятельно ходить.

После укола неназванным препаратом и жаропонижающего женщина вернулась в номер, где ее температура опустилась до 33 градусов, а на теле появились темные пятна. У россиянки начали отниматься ноги.

Ночью Анастасию доставили в местную больницу без сознания, где она скончалась.

При этом многие недоумевают, почему женщину не госпитализировали сразу. По версии СМИ, сотрудники отеля дважды отказались вызывать врачей из больницы и предложили обратиться к медикам в отеле. На третий раз скорую пришлось вызвать, так как женщина потеряла сознание.

У руководства отеля своя версия: они были готовы сразу же вызвать скорую, но мать Анастасии отказалась от госпитализации из-за того, что они должны были улетать на родину на следующий день. Уговорить ее получилось ближе к ночи, что якобы подтверждает медицинское заключение.

В отеле отметили, что мать погибшей не подавала судебных исков и не высказывала обвинений. Скоро тело россиянки должны доставить в Салават, где причины смерти женщины либо подтвердят, либо опровергнут.

Ранее сообщалось, что в селе Гуселетово Алтайского края с разницей в один день скончались муж и жена. Причину гибели супругов официально пока не объявили, но одной из возможных называют заражение ботулизмом.

Взято отсюда