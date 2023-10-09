Справедливость, суд Фото: unsplash.com

Гражданка России сотрудничала с сотрудниками украинских спецслужб и планировала диверсию в здании администрации Приморского района города

В Донецкой народной республике (ДНР) 25-летнюю россиянку Ирину Навальную обвинили в подготовке к теракту, сообщает “Лента.ру”.

В местной прокуратуре рассказали, что женщина, действуя по указу украинских спецслужб, достала из схрона 1,5 кг взрывчатки и заложила ее возле избирательного участка в районной администрации Мариуполя.

После этого подсудимая отправилась за пультом дистанционного управления, чтобы подорвать здание, однако в этот момент ее задержали правоохранители.

Следователи возбудили против россиянки уголовное дело по статьям 205 (покушение на совершение взрыва) и 222 УК РФ (незаконное хранение, перевозка взрывчатых веществ).

Ранее стало известно, что проукраинский террорист готовил взрыв администрации Рубцовска. Мужчине, которого взяли под стражу, уже предъявили обвинение.

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горняк

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