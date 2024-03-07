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Россиянок призвали рожать первого ребенка до 24 лет

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Россиянок призвали рожать первого ребенка до 24 лет

Фото: pixabay.com

Чиновница отметила, что настоящий репродуктивный возраст женщины очень короток. Она считает, что есть “правильный” возраст для рождения детей

Самый “правильный” возраст для рождения детей – 24 года, средний же по России – 26 лет. Такое заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости .

Мы еще находимся в абсолютных лидерах, если нас сравнивать с другими странами, где средний возраст рождений уже ушел в 31 год“, – сказала чиновница на просветительском марафоне “Знание. Первые” на Всемирном фестивале молодежи.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта по указу президента РФ Владимира Путина. Он состоялся на федеральной территории “Сириус”. Организатором выступает Росмолодежь.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области священник Олег Зырянов обратился к россиянкам с призывом рожать больше солдат. Настоятель считает, что если женщины не будут рожать, воевать будет некому.

Взято отсюда.

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