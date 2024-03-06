Турист. Чемодан Фото: pixabay.com

Красная сыпь и зуд появились у туристки на следующий день после купания на пляже. Врачи объяснили, почему ей не стоило надевать закрытый купальник

Блогер-миллионник из Новосибирска Василина Катаева рассказала, что после купания в море в Таиланде ее тело покрылось красной сыпью. Она рассказала, что чувствовала покалывание в воде, сообщает “КП-Новосибирск”.

“Я улетела на месяц отдыхать в Таиланд, на Пхукет. В последние дни решила искупаться на пляже Банг Тао. Была в сплошном купальнике. Еще во время купания чувствовала небольшое покалывание, как будто что-то в воде бьется током. Я знала, что так кусается планктон, это было и раньше, поэтому значения я этому не придала”, – рассказала туристка.

На следующий день после купания сибирячка почувствовала, что все ее тело чешется. Кожа оказалась покрыта маленькими воспалениями.

В итоге выяснилось, что такая реакция возникла от укусов планктонов.

“Мне объяснили, что надеть закрытый купальник было большой ошибкой. Планктон заплывает под него и думает, что попал в западню. Поэтому начинает вести себя агрессивнее. Меня он искусал в районе груди и живота – как раз в тех местах, которые были закрыты купальником. Мне посоветовали пропить антигистаминные и помазать тело мазью”, добавила блогер.

Сейчас сибирячка уже вернулась домой. Зуд прошел, однако красные пятна от укусов остались.

Ранее сообщалось, что в Таиланде туристы начали массово жаловаться на неизвестную болезнь, которую якобы вызывает странный вирус. По словам зараженных, недуг протекает от трех недель до одного месяца. При этом инфицированные страдают от высокой температуры, сильного кашля и слабости.

Взято отсюда