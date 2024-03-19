Армия России. Фото: vk.com/mil.

Российские военные улучшили положение по переднему краю на авдеевском направлении. Были уничтожены до 125 бойцов ВСУ и военная техника противника

Российские бойцы освободили село Орловка в ДНР на авдеевском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Орловку освободили подразделения группировки войск “Центр”. В районах населенных пунктов Первомайское, Тоненькое и Бедрычи были отражены шесть контратак штурмовых групп 47-й, 53-й, 59-й механизированных бригад ВСУ.

Уточняется, что противник потерял до 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей. Также была поражена самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, гаубица “Мста-Б”, две гаубицы Д-20, орудие Д-30 и противотанковая пушка МТ-12 “Рапира”.

Ранее сообщалось, что российские военные совместно с ФСБ сорвали попытку диверсантов ВСУ прорваться на территорию РФ. Атаку отбили в районе приграничного села Козинка 14 марта.

Взято отсюда