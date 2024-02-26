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Российские бойцы взяли под контроль южную часть Работино

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Российские бойцы взяли под контроль южную часть Работино

Армия России. Фото: vk.com/mil.

Бойцы ВС России выполняют задачу по вскрытию глубокоэшелонированной обороны врага. Российские военные постепенно освобождают Работино

Российские бойцы взяли южную часть запорожского села Работино. Сейчас там идут ожесточенные бои, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения “Мы – вместе с Россией” Владимир Рогов.

По словам Рогова, ВСУ окопались в северной части села. Российские военные атакуют центр, тесня противника и освобождая Работино метр за метром.

Ранее сообщалось, что алтайские бойцы освободили поселок Ласточкино в ДНР. По словам украинских солдат, под угрозой оказались их фланги и маршруты снабжения, поэтому они решили отойти.

Взято отсюда

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