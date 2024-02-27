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Российские бойцы взяли поселок Ласточкино под Авдеевкой

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Российские бойцы взяли поселок Ласточкино под Авдеевкой

Армия России Фото: vk.com/mil

Российские бойцы отбросили противника более чем на десять километров. Сейчас военнослужащие ВС России продолжают наступление

Российские войска освободили поселок Ласточкино на авдеевском направлении. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Подразделения группировки войск “Центр” продолжили улучшать положение по переднему краю. На авдеевском направлении ВСУ потеряли до 410 военнослужащих, танк, три БМП, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей и гаубицу Д-30.

Ласточкино находится на западной окраине Авдеевки. Через поселок проходит трасса, по которой ВСУ снабжались боеприпасами, продовольствием и медикаментами.

Ранее сообщалось, что алтайские военнослужащие принимали активное участие во взятии Авдеевки. Так, бойцы штурмового отряда 35-й отдельной мотострелковой бригады освободили здание ж/д вокзала.

Взято отсюда

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