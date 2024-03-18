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Российские предприниматели работают на падающем рынке Китая

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Российские предприниматели работают на падающем рынке Китая

Рассказывая об особенностях торговли с Китаем участникам Зимней зерновой конференции в Белокурихе, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов обратил внимание на то, что многие российские компании работают на северо-востоке Поднебесной, откуда идет сильный отток населения. Поэтому надо переориентироваться на другие регионы страны.

Эксперт отметил, что за последние два года больше всего иностранные вложения в Китае направлялись в такие сферы как гостиницы и кейтеринг, недвижимость, строительство. Основные инвестиции приходили в провинции Дзянсу, Гуандун, Шаньдун, Шанхай, и другие мегаполисы Подавляющее число иностранцев любит открывать свои штаб-квартиры в Гуанчжоу и Шанхае. А для российских компаний главным рынком остается северо-восток Китая, который не входит в интересы остальных инвесторов. Этот макрорегион включает в себя три провинции, в которых проживает всего 92 млн человек. И с этих территорий идет сильный отток населения. Люди, уходя на пенсию, переезжают на юг страны, где тепло и больше платят.

«Получается, что сегодня российские предприниматели работают на падающем рынке Китая. Поэтому прорыв во внутренние регионы страны – это сложная, но необходимая задача», — считает Алексей Маслов.

ШУМИЛОВ Евгений Еще читают

Взято отсюда.

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