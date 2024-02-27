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Российские приложения СБПэй и “Привет!)” удалили из AppStore

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Российские приложения СБПэй и "Привет!)" удалили из AppStore

Приложения Национальной системы платежных карт (НСПК) “СБПэй” и “Привет!” пропали из магазина приложений AppStore

Приложения Национальной системы платежных карт (НСПК) удалены из App Store (онлайн-магазин для iOS-устройств), пишет “Интерфакс”.

В частности, из App Store исчезло приложение СБПэй, которое позволяло оплачивать покупки по NFC (с помощью специальных платежных табличек) и по QR-коду. Также было удалено приложение “Привет!)”, которое консолидировало акции и кэшбэк для клиентов российской платежной системы “Мир” и Системы быстрых платежей.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США), отвечающее за правоприменение в области санкций, 23 февраля ввел санкции против НСПК. При этом в компании сообщали, что санкции не повлияют на работу российской платежной инфраструктуры, а работа сервисов платежной системы “Мир” и операции через СБП проводятся в прежнем режиме и доступны в полном объеме.

Напомним, в сентябре 2022 года OFAC предупредил, что финансовые институты не из США, в случае заключения договоров с российской НСПК, могут оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы “Мир” за пределами России. Стоит отметить, что сама НСПК в санкционных списках не находилась, но под блокирующие санкции попал ее глава Владимир Комлев, который ушел с этого поста в начале 2024 года.

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Взято отсюда

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