Беспилотник Фото: pexels.com

Власти Брянской и Тульской областей сообщили, что атаки украинских беспилотников обошлись без пострадавших и разрушений инфраструктуры

За ночь 7 марта системы ПВО нейтрализовали над российскими регионами шесть беспилотников ВСУ. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, передает РИА Новости.

Два беспилотника уничтожили над территорией Тульской области, еще три – над Брянской. Один был перехвачен над Курской областью.

Ранее сообщалось, что утром 7 марта жителей Воронежской области предупредили об опасности атаки беспилотников ВСУ. Дроны летели к региону со стороны Украины.

Взято отсюда