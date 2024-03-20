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Российские спецназовцы осмотрели подбитый американский танк Abrams

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Российские спецназовцы осмотрели подбитый американский танк Abrams

Армия России Фото: vk.com/mil

Разведчики группировки “Центр” рассказали, что задачей российских бойцов был осмотр машины и сбор полезных образцов техники для командования

Под Авдеевкой российские бойцы во время боя осмотрели подбитый танк Abrams, сообщает РИА Новости.

Машину в начале марта дронами вывела из строя группировка войск “Центр”. По данным Минобороны РФ, это второй Abrams, который уничтожили в зоне СВО.

“Задача была осмотреть его на предмет, цел ли он, сгорел, не сгорел, образцов вооружения, техники. Все, что возможно было оттуда захватить, по максимуму”, – объяснил разведчик-сапер с позывным Леший.

По словам военнослужащего, добираться до техники оказалось нелегко из-за близости позиций ВСУ, кружащихся в небе беспилотников-камикадзе и ударов артиллерии. При этом эвакуировать танк сейчас не может ни одна из сторон.

“Там если бы любая техника подъехала за этим Abrams – она осталась бы там же. Им смысла нет, лишние потери были бы у них”, – отметил старший разведчик с позывным Изай.

Боец рассказал, что осмотром машины занималась группа спецназовцев. Сам Изай должен был залезть внутрь и достать все необходимые образцы, Леший же контролировал воздушную обстановку.

“Решили выдвинуться средь бела дня. Поступили дерзко и нагло. “Открытки” там было от 30 до 50 метров – поле от дома до танка – открытое место. Пришлось бежать, что есть силы, чтобы не попасть под открытый огонь пулеметчика, там недалеко шли бои – метров 150–200, наши мотострелки зачищали, шли вперед”, – рассказал Изай.

Осмотрев танк, участник СВО подчеркнул, что ничего необычного в этой технике нет. Причин, по которым танк нахваливает Запад и Украина, он не увидел.

Посидев в нем внутри, могу даже сказать, что он хуже наших образцов – того же Т-90. Впечатление плохое он оставил, ожидал большего. Поставленную задачу командира мы выполнили на отлично. Командование наше радо, что живы, невредимы”, – добавил он.

Ранее эксперт рассказал, нужна ли мобилизация для санитарной зоны на Украине. Он также отметил, что для защиты флота на Черном море может потребоваться полное освобождение Запорожской и Херсонской областей.

Взято отсюда

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