Танк. Гусеницы Фото: Pixabay

По данным Минобороны РФ, подразделение вело оборонительные бои с целью не допустить прорыва украинских боевиков “на важном направлении”

Танковый батальон капитана Али Алибекова не допустил прорыва оборонительной линии и уничтожил более 100 украинских бойцов, сообщает РИА Новости.

В Минобороны РФ рассказали, что командир танкового батальона организовал оборону под систематическим огнем артиллерии и танков ВСУ и отбил атаку противника. Он распределил подчиненный личный состав и бронетехнику на возможных направлениях прорыва.

“Благодаря грамотной постановке задач, организованному взаимодействию между подразделениями, всестороннему и своевременному обеспечению танкисты капитана Алибекова в ходе отражения контрнаступления противника уничтожили свыше 100 украинских боевиков, а также 16 единиц бронированной техники”, – отметили в военном ведомстве.

В итоге, как добавили в министерстве, противник понес потери, значительно истощив свой наступательный потенциал.

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Взято отсюда