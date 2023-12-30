Российские водители смогут не менять права с истекшим сроком

В России продлят еще на три года водительские удостоверения с истекающим сроком действия.

«Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлеваются на три года», — сообщает сайт «МВД Медиа, ссылаясь на постановление правительства, опубликованное на портале правовой информации.

Отмечается, что на выдачу водительских удостоверений при истечении срока приходится большая часть выдаваемых прав.

Постановление затронет более пяти миллионов водителей.

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