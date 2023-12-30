Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Российские водители смогут не менять права с истекшим сроком

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Российские водители смогут не менять права с истекшим сроком

В России продлят еще на три года водительские удостоверения с истекающим сроком действия.

«Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлеваются на три года», — сообщает сайт «МВД Медиа, ссылаясь на постановление правительства, опубликованное на портале правовой информации.

Отмечается, что на выдачу водительских удостоверений при истечении срока приходится большая часть выдаваемых прав.

Постановление затронет более пяти миллионов водителей.

Еще читают

Взято отсюда.

новости алтай края , ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В Барнауле продолжается работа по профилактике пожаров

30.12.2023

 Образование

Как в Барнауле уехать с ночной рождественской службы

30.12.2023

 Образование

В Барнауле следователи начали проверку в отношении персонала частного детсада «Кнопочки»

30.12.2023

 Новости Алтай

С Новым годом! Видеопоздравление Ирины Акимовой, председателя Крайизбиркома

30.12.2023

 Новости Алтай

Настроение – нашЛось! Как в Лосихе встречают год Лося по славянскому календарю

30.12.2023

 Новости Алтай

Где можно встретиться с живым драконом и стоит ли дарить его на Новый год

30.12.2023

 Новости Алтай

По югу Западной Сибири пройдёт холодный фронт

30.12.2023

 Новости Алтай

В Барнауле прошла «Крайкомовская елка»

30.12.2023

 Новости Алтай

Накануне Нового года журналисты «Алтайской правды» побывали в Барнаульском центре помощи детям

30.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix