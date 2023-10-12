Армия России Фото: vk.com/mil

Бойцы закрепляются на новых позициях на северном и южном направлениях и двигаются дальше. ВСУ отступают из Авдеевки, однако говорить о полномасштабном исходе еще рано

Российские войска продвигаются в Авдеевке сразу с двух сторон. Уничтожено большое количество опорных пунктов противника, склады в населенном пункте и на Авдеевском коксохимическом заводе. Об этом РИА “Новости” заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По словам главы ДНР, российские бойцы закрепляются с северного и южного направлений на новых позициях и двигаются дальше. Военные принимают меры по освобождению Авдеевки, так как из этой местности украинские войска обстреливают Куйбышевский и Кировский районы Донецка.

Пушилин добавил, что ВСУ отступают из Авдеевки, однако говорить о полномасштабном исходе противника еще рано. Он отметил, что все зависит от команд из Киева.

Ранее глава запорожского общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов заявлял об отчаянном положении элитных подразделений ВСУ на Ореховском направлении. По его словам, они выдохлись и просят командование о выводе их с передовой.

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