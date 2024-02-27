Танк. Гусеницы Фото: Pixabay

По данным украинских СМИ, ВСУ уже больше месяца используют Abrams на авдеевском направлении. Эти танки Вашингтон обещал передать Киеву в сентябре 2023 года

Российские бойцы уничтожили первый танк Abrams в зоне СВО. ВСУ задействовали американские танки на Авдеевском направлении, сообщает РИА Новости.

“Возможно, это та машина, которую показывали ВСУ в пропагандистском ролике до освобождения Авдеевки. На тот момент машину берегли и на линию боевого соприкосновения не выводили”, – сказал советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

M1 Abrams – основной боевой танк США, который стоит на вооружении американской армии и морской пехоты и некоторых других государств. Такой танк – один из наиболее тяжелых, он оснащен 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой и имеет спереди прочную броню.

США обещали передать Украине 31 танк. При этом украинские чиновники признавали, что такие машины не помогут изменить ситуацию на фронте и долго на передовой не протянут.

Взято отсюда