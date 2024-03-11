Армия России Фото: vk.com/mil

По данным источника в силовых структурах, украинские военные понесли колоссальные потери. Среди обычных бойцов ВСУ там находились военные из элитных подразделений

Российские войска ударили ракетами по пункту временной дислокации элитных украинских формирований в Харьковской области, сообщает ТАСС.

“Был нанесен удар по живой силе противника. По нашей информации, потери украинские боевики понесли колоссальные”, – сказали в силовых структурах.

Отмечается, что среди обычных военнослужащих там находились и элитные военизированные подразделения.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили украинских диверсантов, когда те попытались высадиться на Тендровской косе в Херсонской области.

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