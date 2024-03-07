Российские врачи спасли женщину, удалив гигантскую опухоль яичника весом 30 килограммов 

Медики обнаружили новообразование размером 42 на 43 сантиметра.

Источник фото: больница им. В. В. Вересаева

61-летнняя пациентка поступила в московскую больницу им. В. В. Вересаева с жалобами на слабость, анемию и сильно увеличенный в размерах живот. По результатам обследования, врачи обнаружили гигантскую доброкачественную опухоль яичника размером 42 на 43 сантиметра.

Хирурги провели двухчасовую операцию и удалили новообразование, а также матку и придатки, чтобы избежать рецидива заболевания. Вес пациентки стал меньше почти в два раза: при поступлении он составлял 70 килограммов, а после операции — 40 килограммов. Так, вес новообразования составил 30 килограммов!

Теперь женщине предстоит реабилитация. В связи с тем, что последний год она из-за опухоли провела, лежа на боку, россиянке придется заново учиться ходить.

Взято отсюда.

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