Российские врачи спасли женщину, удалив гигантскую опухоль яичника весом 30 килограммов 

Медики обнаружили новообразование размером 42 на 43 сантиметра.
Источник фото: больница им. В. В. Вересаева
61-летнняя пациентка поступила в московскую больницу им. В. В. Вересаева с жалобами на слабость, анемию и сильно увеличенный в размерах живот. По результатам обследования, врачи обнаружили гигантскую доброкачественную опухоль яичника размером 42 на 43 сантиметра.
Хирурги провели двухчасовую операцию и удалили новообразование, а также матку и придатки, чтобы избежать рецидива заболевания. Вес пациентки стал меньше почти в два раза: при поступлении он составлял 70 килограммов, а после операции — 40 килограммов. Так, вес новообразования составил 30 килограммов!
Теперь женщине предстоит реабилитация. В связи с тем, что последний год она из-за опухоли провела, лежа на боку, россиянке придется заново учиться ходить.
Взято отсюда.
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