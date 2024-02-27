Армия России. Фото: vk.com/mil.

Российские ЗРК С-300 и “Бук” в тандеме поразили цели над регионом. Уточняется, что помимо украинских самолетов зенитчики сбили и снаряды HIMARS

Расчеты зенитно-ракетного комплекса С-300 и “Бук-М2” сбили три самолета ВСУ на запорожском направлении. Все сбитые самолеты были ракетоносителями, передает ТАСС слова начальника расчета С-300.

По словам военнослужащего, самолеты взлетали с аэродромов, после чего их обнаруживал комплекс “Бук”, а затем сбивал ЗРК С-300. Также были сбиты снаряды HIMARS.

ЗРК “Бук-М2” предназначен для поражения самолетов, вертолетов, крылатых ракет, авиабомб. Также его используют для борьбы с элементами высокоточного оружия в полете. Комплекс С-300 также используется для поражения воздушных целей: в связке с другими средствами ПВО они создают купол на всей территории Запорожской области.

Ранее сообщалось, что российские бойцы уничтожили первый танк Abrams в зоне СВО. ВСУ задействовали американские танки на авдеевском направлении.

Взято отсюда