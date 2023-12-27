Анастасия Ивлеева Фото: vk.com/ivleeva360

Многие звезды считали, что вечеринка не вызовет такой негативной реакции у общественности. Но мероприятие не только повлияло на мнение поклонников об артистах, но и привлекло внимание правоохранителей

Российские звезды массово приносят извинения за участие в “голой” вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Общественность оказалась возмущена видом и поведением популярных личностей на мероприятии, и дело дошло до отмены выступлений артистов и коллективного иска против Ивлеевой на 1 млрд рублей. Видео и посты с извинениями звезды публикуют на своих страницах в соцсетях, передает “Югополис”.

Публичные извинения звезд

Ивлеева, изначально заявившая, что обожает реакцию людей на такую “бесовщину”, неоднократно оправдывалась за организацию вечеринки в соцсетях. 24 декабря она опубликовала видео, в котором пообещала направить заработанные во второй день мероприятия деньги на благотворительность.

25 декабря ответственность за участие в вечеринке взяла на себя Лолита Милявская. Она заявила, что считает справедливым решение вырезать ее из эфиров новогодних передач. Уже на следующий день извинения принес и певец Филипп Киркоров, заявив, что просто “зашел не в ту дверь”. Кроме того, он оправдался за свое присутствие на вечеринке и перед пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым.

Кроме того, извинился и певец Дима Билан, отметив, что понимает негодование людей, которые возмущены таким мероприятием, устроенным во время СВО. Он подчеркнул, что оказывает помощь бойцам и выступает перед семьями военнослужащих.

Ксения Собчак также поспешила объяснить свое участие в вечеринке. Она заявила, что не стала бы рассказывать о произошедшем, если бы этого не сделала Ивлеева, а публикация фото и видео в Сети была неуместна.

Последствия вечеринки

Тем временем ажиотаж вокруг вечеринки Ивлеевой не стихает. Концерты звезд отменяют, их вырезают из эфиров новогодних передач.

Одного из участников мероприятия рэпера Vacio арестовали на 15 суток за хулиганство: он пришел на вечеринку в одном носке. Кроме того, он получил штраф в 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*.

Также Хамовнический суд Москвы 26 декабря зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой на сумму в 1 млрд рублей в счет компенсации морального вреда. Инициатором стал продюсер Александр Иншаков. Предполагается, что у Ивлеевой могут арестовать имущество в качестве обеспечительной меры.

* Международное общественное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.

Взято отсюда