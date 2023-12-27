Девочки. Дети Фото: Unsplash.com

Сотрудники Росстандарта утвердили новый ГОСТ, который должен урегулировать в стране индустрию квестов для детей от 6 до 18 лет

В России аниматоров, которые проводят детские квесты, обязали иметь профильное образование и справки о том, что они не состоят на учете у нарколога и психиатра, сообщают “Известия”.

“В последние годы индустрия квестов активно развивалась в России. Это развлечение пришло к нам из-за рубежа, поэтому правила безопасности по их организации не были урегулированы, что, к сожалению, иногда приводило к несчастным случаям”, – отметил глава Росстандарта Антон Шалаев.

По его словам, вопрос об этом подняли в рамках инициативы депутатов Госдумы, однако позже чиновники решили вместо законодательного регулирования квестов применить механизм мягкого регулирования при помощи нацстандарта.

По словам депутата Яны Лантратовой, за последние несколько лет прокуроры выявили около 9 тысяч нарушений при проведении квестов, а также эксплуатации спортивно-игровых площадок и аттракционов.

Новые правила накладывают запрет на использование в квестах элементов, которые могут травмировать участников, например огнестрельного, пневматического и холодного оружия, опасных химических реагентов и взрывчатки.

Актерам также запретили причинять участникам боль. Аниматорам можно только держать ребенка за руку или повалить его на мягкую поверхность.

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Взято отсюда