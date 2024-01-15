Российский боец и дрон Фото: скриншот из видео Telegram-канал Кирилла Федорова

“Схватка” солдата с беспилотником прошла мгновенно. От начала противостояния с летящим дроном до его взрыва прошло не более 30 секунд

В ДНР российский боец первого Донецкого армейского корпуса увернулся от летящего на него беспилотника-камикадзе ВСУ. Видео опубликовали в Telegram-канале “Война История Оружие”, сообщает “Лайф”.

На записи можно увидеть, что сначала солдат из автомата пытается сбить украинский FPV-дрон, однако это ему не удается. Когда дрон подлетает к военному, тот резко пригибается и устройство пролетает мимо, взрываясь недалеко от военного.

Ранее в Сети завирусилось видео, на котором российский боец дважды отбросил гранаты ВСУ. Позже оказалось, что героем ролика стал пехотинец 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады из Ленинградской области.

Взято отсюда