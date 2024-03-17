Российский Красный Крест подвергся хакерской атаке

Хакеры разместили на сайте РКК фейк об эвакуации Белгородской области

Сайт Российского Красного Креста (РКК) подвергся хакерской атаке. Специалисты решают проблему, и предупредили, что появившееся там сообщение о якобы эвакуации в Белгородской области – фейк, сообщает РИА Новости.

“Сайт Российского Красного Креста подвергся хакерской атаке, специалисты решают проблему. Появившееся на сайте сообщение о якобы проводимой РКК платной эвакуации жителей из Белгородской области не соответствуют действительности и является результатом хакерской атаки”, – говорится в сообщении пресс-службы благотворительной организации.

Отмечается, что в настоящее время доступ к ресурсу временно ограничен.

“Мы не организуем платную эвакуацию из Белгородской области и не поддерживаем инициативы вооруженных группировок. Наше Белгородское отделение оказывает помощь всем, кому необходимо, в штатном режиме”, – заявил своем официальном Telegram-канале председатель РКК Павел Савчук.

В организации отметили, что это не первая попытка хакерского взлома ресурсов РКК и вброса недостоверной информации о его работе.

“Мы обращаемся к российским IT-компаниям с просьбой помочь в обеспечении информационной безопасности наших ресурсов для бесперебойной гуманитарной работы и оказания помощи людям”, – отметил Савчук.

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Взято отсюда