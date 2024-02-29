Российский научный фонд пролонгировал проект религиоведов АлтГУ

Российский научный фонд завершил экспертизу отчетов проектов за 2023 год. По итогам заседания экспертной комиссии было принято решение продолжить реализацию ряда проектов в 2024 году. В число пролонгированных грантов вошел проект кандидата исторических наук, доцента кафедры регионоведения России, национальных и государственно-конфессиональных отношений Елены Шершневой по теме «Влияние имперской политики аккультурации и советской модели государственно-конфессиональных отношений на положение религиозных общин в приграничных регионах и национальных автономиях азиатской части России» (проект №23-18-00117).

В проекте участвуют 10 исследователей из научно-образовательных центров Барнаула, Новосибирска, Кемерово и Кызыла. В частности в реализации проекта задействованы известные историки-религиоведы Сибири д.и.н., профессор А.В. Горбатов , д.и.н., профессор Т.Г. Недзелюк , к.и.н., доцент А.А. Насонов , а также сотрудники и аспиранты кафедры регионоведения России, национальных и государственно-конфессиональных отношений нашего университета.

«В этом году особое внимание будет уделено следующим направлениям работы. Во-первых, будет продолжена работа для расширения источниковой базы в архивных учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга, Улан-Удэ, Иркутска, Кызыла и некоторых других городов. Во-вторых, особое внимание будет уделено изучению государственной политики в отношении мусульманских и буддийских общин Сибири в имперский период. Кроме того, планируется рассмотреть особенности государственного регулирования религиозных процессов в различных административных субъектах Сибири в советский период. Особенно интересные результаты ожидаются при изучении архивных материалов по истории государственно-конфессиональных отношений в Бурятии и Туве с середины 1940-х до 1991 годов. Полученные результаты планируется отразить не только в научных статьях, но и в подготавливаемом сборнике архивных документов и коллективной монографии по аккультурации и советской государственно-конфессиональной политике в Сибири в имперский и советский периоды. Кроме того, коллектив планирует выступить с докладами не только на научных конференциях в разных городах России, но и на международных форумах в Узбекистане, Таджикистане и Казахстане», – отметила Елена Шершнева.

Управление информации и медиакоммуникаций

Взято отсюда.

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