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Российский солдат из окопа в одиночку провел бой с противниками из ВСУ

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Российский солдат из окопа в одиночку провел бой с противниками из ВСУ

Его смелый поступок попал на видео

На российском ТГ-канале “Операция Z: Военкоры Русской Весны” появилось видео, как военнослужащий российской армии в одиночку атаковал укрепленную позицию вооруженных сил Украины под Сватово в ЛНР. Он сумел выиграть дуэль и уничтожил противника. На кадрах видно, как смелый парень с автоматом подобрался близко к траншеям врага, пока дозорный украинского подразделения прятался в окопе. Подготовил гранату к броску и ждал, когда кто-то из противников покажется из укрытия. Но вскоре его обнаружили противники, и из украинского окопа полетел “ответ” в виде гранаты, которая взорвалась метрах в десяти.

Как сообщил канал, позже бойцы наблюдали эвакуацию тела украинского военнослужащего.

По информации “Газета ru”, операторы беспилотных аппаратов постоянно проводят разведку местности. При любом заметном изменении и обнаружении цели вылетает FPV-дрон и наносит удар по этим координатам.

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Взято отсюда

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