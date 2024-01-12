Армия России Фото: Минобороны РФ/vk.com/mil

Боец опубликовал видео из госпиталя, в который он попал после нескольких дней выживания в одном блиндаже с украинцем. Россиянину на помощь пришла группа эвакуации

Российский боец с позывным Бабка рассказал, как ему пришлось выживать в одном блиндаже с украинским бойцом, которого бросили ВСУ. Он рассказал эту историю на камеру, сообщает “Царьград”.

Из-за ранения боец укрылся в ближайшем блиндаже, где оказался украинский солдат. Тогда, по словам военного, выяснилось, что ВСУ обстреливали огнем своих же бойцов.

Бабка объяснил, что украинец плохо говорил по-русски и понимал лишь некоторые слова. Боец ВСУ негодовал, что другие бросили его без всего. Так, оба бойца выживали на соленой еде и без воды.

“Ни воды, ничего, ни эвакуации. Ну и вот прожили мы с ним буквально дня три-четыре. Там дождик был, по глоточку делали”, – сказал российский боец.

Позже солдат ВСУ умер, а российского военного нашла группа эвакуации из его подразделения. Сейчас он проходит лечение в Москве.

Взято отсюда