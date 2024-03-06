Российский суд взыскал имущество украинского бизнесмена Игоря Коломойского

В доход государства взыскали 100% долей в уставных капиталах “Южгазэнерджи” и “Кейтеринг-Юг” стоимостью более 5 млрд рублей

По версии Генпрокуратуры, Игорь Коломойский и Павел Шитов, а также зарегистрированная в Лондоне компания были частью одной экстремистской группы, действия которой носили “ярко выраженный антироссийский характер”, пишет BFM.RU.

Кошехабльский районный суд Республики Адыгея по иску Генпрокуратуры взыскал в федеральную собственность имущество, принадлежащее бывшему губернатору Днепропетровской области Украины Игоря Коломойского (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов). Следствием установлено, что предприниматель и связанные с ним лица вели экстремистскую деятельность, а также оказывали финансовую поддержку вооруженным формированиям Украины.

В доход государства взыскали 100% долей в уставных капиталах “Южгазэнерджи” и “Кейтеринг-Юг” стоимостью более 5 млрд рублей с ежегодной выручкой в почти 2 млрд рублей. Данные обнародовал телеграм-канал пресс-службы судов Адыгеи. Обеими компаниями Коломойский, а также бизнесмен Павел Шитов (также внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) владели через компанию JKX Oil & Gas Limited, которая зарегистрирована на территории Великобритании.

У компании “Кейтеринг-Юг” чистая прибыль за 2022 год составила более 3,5 млн рублей. В свою очередь компании “Южгазэнерджи” предоставлено “право пользования недрами Кошехабльского газоконденсатного месторождения с целью разведки и добычи углеводородного сырья”. Информация об этом содержится на сайте компании.

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Взято отсюда