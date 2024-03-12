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Российский ученый назвал самую опасную для человека бытовую технику

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Российский ученый назвал самую опасную для человека бытовую технику

Микроволновая печь Фото: unsplash.com

Излучение от микроволновки может являться опасным для человека. Однако того количества лучей, которые проникают наружу, не хватит для того, чтобы обжечь кожу

Бытовые приборы могут быть опасны из-за СВЧ-излучения. Оно способствует разрушению коллагена и эластина, которые необходимы для кожи, заявил доцент кафедры прикладной физики пермского политеха Эргаш Нуруллаев в беседе с “Аргументы и Факты”.

“Прежде всего речь идет о сверхвысокочастотном излучении (СВЧ-излучение, или микроволновое излучение), которое имеет диапазон частот от 300 МГц до 300 ГГц, а длину волны – от одного метра до одного миллиметра”, – сказал ученый.

При этом самой опасной техникой может стать микроволновая печь, которая может передавать тепловую энергию. Однако не стоит бояться ей пользоваться, так как микроволновка защищена специальным материалом, блокирующим все вредное излучение.

Взято отсюда

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