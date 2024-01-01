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Российское авторское общество хочет отсудить у Киркорова 2 млн рублей

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Российское авторское общество хочет отсудить у Киркорова 2 млн рублей

Филипп Киркоров Фото: кадр из видео со страницы vk.com/official_kirkorov

Российское авторское общество вступается за правообладателей, если выявляются факты плагиата или незаконного воспроизведения композиций. Однако пока неизвестно, какие претензии появились к Киркорову

Российское авторское общество подало иск к певцу Филиппу Киркорову. С народного артиста России хотят взыскать 2 млн рублей, сообщает “Российская газета”.

Какие претензии у общества возникли к певцу пока неясно. Однако известно, что эта структура занимается управлением авторскими правами.

Ранее сообщалось, что певец Филипп Киркоров потерял роль в новом фильме от ТНТ “Иван Васильевич меняет все”. Кадры с народным артистом вырезали, и роль досталась звезде сериала “Слово пацана. Кровь на асфальте” Никите Кологривому.

Взято отсюда

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