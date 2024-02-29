Российского педиатра Сергея Бутрия арестовали после интервью с иноагентом Гордеевой*

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В опубликованном интервью нашли действия, которые направлены на возбуждение вражды. Адвокат педиатра подавал апелляцию 28 февраля, однако суд ее отклонил

В Москве арестовали педиатра и блогера Сергея Бутрия. Ему назначили 10 суток ареста после интервью журналистке Катерине Гордеевой*, сообщает ” Коммерсант “.

Арест Бутрию назначили 22 февраля по административной статье о возбуждении ненависти и вражды. Интервью было опубликовано на платформе YouTube 7 марта 2023 года, и в нем прокуратура нашла “действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц, выделенной по социальному признаку “врачи, разделяющие ценности российского общества”.

Сергей Бутрий работает педиатром в сети детских клиник доказательной медицины. Он является автором блога “Заметки детского врача”. В соцсети “ВКонтакте” на него подписаны около 229 тысяч человек, в Telegram – 113 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что российский писатель Борис Акунин**, живущий за границей, заочно арестован на два месяца и объявлен в международный розыск. Против него заведено дело о фейках о российской армии.

* признана иноагентом на территории РФ.

** Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а также в список иноагентов Минюста.

Взято отсюда.

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