Российского поэта-концептуалиста Льва Рубинштейна в Москве сбил автомобиль

Поэт в тяжелом состоянии, ему сделали операцию

Поэта и публициста Льва Рубинштейна сбил автомобиль в Москве, пишет РИА Новости. О происшествии сообщила Вероника Любарская, дочь астрофизика Кронида Любарского, на своей странице в Facebook*.

“Льва Рубинштейна сбила машина. Он в Склифе (НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. — Прим. ред.), в тяжелом состоянии”, — говорится в посте.

Как сообщил журналист Игорь Иртеньев, Льву Рубинштейну сделали операцию.

Льву Рубинштейну 76 лет. Поэт родился в 1947 году в Москве и окончил филологический факультет Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова.

В семидесятые годы поэт стал одним из основоположников московского концептуализма, придумав свой особый жанр — стихи на карточках.

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Взято отсюда