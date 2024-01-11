Российскому актёру и режиссёру Константину Хабенскому сегодня исполнилось 52 года

Актёр дебютировал в 1994 году, сыграв эпизодическую роль в фильме «На кого Бог пошлет».

Источник фото: кадр из фильма "Собибор"

Константин Юрьевич Хабенский родился 11 января 1972 года в Ленинграде. Жизнь будущего актёра складывалась непросто: до поступления в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии Константин работал полотёром, дворником, уличным музыкантом и монтировщиком.

Однако, молодому человеку удалось найти своё призвание и стать успешным артистом! Константин дебютировал в 1994 году, сыграв эпизодическую роль в фильме «На кого Бог пошлет». Сейчас в фильмографии актёра множество успешных картин, например, «Ночной дозор» (2004), «Статский советник» (2005), «Метод» (2015). Кроме того, Хабенский дебютировал в качестве кинорежиссёра, поставив фильм «Собибор» в 2018 году.

Сегодня Константин занимает пост художественного руководителя Московского Художественного театра имени А. П. Чехова, а также ведет активную общественную деятельность.

Взято отсюда.

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