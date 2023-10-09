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Российская армия расширяет зону контроля под Красным Лиманом

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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09 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, комментируя текущие события на краснолиманском направлении зоны СВО, отметил, что действующая под населенным пунктом Красный Лиман группировка российской армии, в результате успешного ведения боевых действий, смогла улучшить свои позиции. Пишет Военное Дело.

«Фиксируем определенные улучшения позиций ВС, зона контроля увеличена от 150 до 300 метров по рубежу Нововодяная — Макеевка (Краснолиманский район)», говорится в публикации, размещенной главой ДНР на своей странице в Telegram.

При этом Пушилин отметил, что населенный пункт Макеевка пока еще остается под контролем киевского режима. По его словам, в боевых действиях в Макеевке командование ВСУ задействовало свои «передовые подразделения».

Напомним, что в минувшее воскресенье официальные представители российского военного ведомства сообщили в своей оперативной сводке, что только за истекшие сутки, действующие на купянском и краснолиманском направлениях зоны СВО подразделения ВСУ, потеряли около 230 человек личного состава.

Фото:  A. Krivonosov

ИСТОЧНИК

горняк

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