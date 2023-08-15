Первая лунная станция в истории современной России продолжает движение к спутнику Земли. Её запуск в космос был осуществлен с космодрома Восточный 11 августа, с целью контактного исследования лунного грунта на наличие льда.

Российская межпланетная станция «Луна-25» передала первые снимки из космоса

Однако, специалисты Института космических исследований (ИКИ) РАН уже получили первые снимки. На двух кадрах видны элементы конструкции «Луны-25» на фоне Земли и Луны, а на третьем — эмблема миссии и ковш бортового манипулятора.

Как сообщают РИА Новости, учёные проанализировали данные и отметили, что аппарат показал полную готовность к исследованиям.