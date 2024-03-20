Российские колбасы опасны для здоровья из-за оболочки.Что не стоит покупать

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20 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Выяснилось, что от использования оболочки, которую применяют многие компании, может быть опасность для здоровья. Производство этой оболочки осуществляется в Бразилии. Пишет Царьград.

Необходимо отметить, что в колбасе, которая производится и продается в России, был обнаружен опасный препарат. Однако не сама колбаса является источником проблемы, а ее оболочки, импортируемые из Бразилии. Отвечает за создание этого продукта компания União Casings.

В оболочках был превышен допустимый уровень содержания метронидазола, который в России применяется в качестве противомикробного препарата. Несмотря на его полезные свойства, чрезмерное употребление может вызвать токсическое отравление. Стоит отметить, что компания, производящая такие оболочки, приобрела популярность в России, поскольку своей продукцией снабжает более 80 мясокомбинатов по всей стране.

Признаки отравления метронидазолом могут быть следующими:

1. Желудочно-кишечные расстройства: отмечаются тошнота, рвота, диарея, боли в животе и нестерпимое стремление избавиться от содержимого желудка.

2. Нарушение вкусовых ощущений: пациент может ощутить металлический привкус во рту или изменение восприятия вкуса пищи.

3. Головная боль и головокружение: эти симптомы могут быть одними из первых проявлений отравления метронидазолом. В некоторых случаях отравленный человек может потерять сознание.

4. Слабость и усталость: человек может почувствовать общую слабость, сонливость и утомляемость.

5. Аллергические реакции: некоторые люди могут испытывать аллергические проявления, такие как кожная сыпь, зуд, отеки или затрудненное дыхание.

Бренды, которые используют данную оболочку для изготовления колбасы:

– “Агромир”;

– “Азимут вкуса”;

– “Альянс”;

– “Вега”;

– МПЗ “Мясницкий ряд”;

– ОАО “Царицыно”;

– МПЗ “Рублевский”.

ФОТО: ELENA MAYOROVA/GLOBAL LOOK PRESS

Автор: glavred

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