Российские ритейлеры хотят снизить банановую зависимость от Эквадора

По словам экспертов, это может привести к росту цен
Бананы / Фото: pxhere.com/ru/photo/714599
Российские ритейлеры ищут способы снизить зависимость от бананов из Эквадора. Об этом сообщает “Коммерсант”.
Импортеры обеспокоены нестабильной обстановкой в Эквадоре, а также бунтами местных преступных группировок. Крупные сети начали поставлять бананы из Индии, Коста-Рики, Колумбии, Бразилии, но на то, чтобы перестроить логистические цепочки, нужно время.
Это, как считают эксперты, может привести к росту цен на продукт.
Крупные торговые сети уже начали ввоз бананов из других стран. В планах импорт из Колумбии, Бразилии, Турции, Египта, а также возможные поставки из Вьетнама, Китая и Камеруна.
Ранее сообщалось, что в 2023 году Алтайский край стал лидером по производству чечевицы в стране.
Горняк22
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