Российские школьники получат больше автоматов и гранат

Школы активно инвестируют в военную подготовку учеников

Фото: Николай Михальченко / ТАСС

Российские школы активно инвестируют в военную подготовку, покупая автоматы, гранаты и прочий инвентарь для уроков начальной военной подготовки.

Как выяснил “Блокнот”, с начала года образовательные учреждения потратили уже более 240 млн рублей на оборудование кабинетов ОБЖ. При этом расходы на военный инвентарь превысили затраты на оснащение кабинетов для других предметов – например, на классы по информатике потратили около 32 млн, не считая мебель.

Лидером по инвестированию в военную подготовку школьников стал Кузбасс – более 50 млн рублей. Там же некоторых преподавателей ОБЖ заменили на участников вооруженных конфликтов. Замыкают тройку лидеров по тратам Москва и Подмосковье – 14 млн рублей.

Начальная военная подготовка была убрана с распадом СССР, но вернулась в учебные программы в декабре 2022 года.

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