По информации Baza, издания сослались на фейковый документ

Король Карл III / Кадр из видео: YouTube

Российские СМИ сообщили о смерти короля Великобритании Карла III. Как информирует Telegram-канал Baza, они написали об этом со ссылкой на фейковый документ, якобы опубликованный Букингемским дворцом.

Некоторые каналы отметили, что Карл III скончался из-за онкологического заболевания – недавно СМИ сообщали о его госпитализации. При этом в западных медиа упоминаний о смерти короля Великобритании нет, а документа, на который ссылаются издания, нет на сайте Букингемского дворца или в соцсетях королевской семьи.

Напомним, что Карл III официально взошел на престол 6 мая 2023 года – на посту он находится меньше года. Он занял место своей матери Елизаветы II, которая скончалась в сентябре 2022 года в возрасте 96 лет.

Горняк22



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