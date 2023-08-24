ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Уроженка Барнаула стала чемпионкой мира по художественной гимнастике
Новости Алтай
Водитель сбил не менее 10 человек на тротуаре в Калуге
Новости Алтай
В России предложили ужесточить наказание за “треш-стримы”
Новости Алтай
Сибирского депутата подозревают в романе со школьницей
Новости Алтай
Российские военные нанесли удар по центру принятия решений ВСУ
Новости Алтай
Путин в Кремле проводит встречу с экипажем танка “Алеша”

Коллекция категорий

Бизнес98 News
Здоровье95 News
Новости Алтай564 News
Новости Горняк122 News
Образование101 News
Общество197 News
Объявления68 News
Политика154 News
Спорт126 News
Платим за интересные новости!
объявления

Российские военные нанесли удар по центру принятия решений ВСУ

ГОРНЯК2201 mins

Также в различных района поражены четыре склада боеприпасов ВСУ

Фото: unsplash.com

Российские военные ударили по центру принятия решений украинской армии. Об этом сообщает Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

В ведомстве заявили, что минувшей ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений ВСУ. 

“Цель удара достигнута. Объект поражен”, — сказал собеседник агентства.

Также в различных района поражены четыре склада боеприпасов ВСУ, в Николаевской области уничтожен пункт управления, РЛС и две пусковые установки ЗРК.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News