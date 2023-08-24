Российские военные нанесли удар по центру принятия решений ВСУ

Также в различных района поражены четыре склада боеприпасов ВСУ

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Российские военные ударили по центру принятия решений украинской армии. Об этом сообщает Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

В ведомстве заявили, что минувшей ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений ВСУ.

“Цель удара достигнута. Объект поражен”, — сказал собеседник агентства.

Также в различных района поражены четыре склада боеприпасов ВСУ, в Николаевской области уничтожен пункт управления, РЛС и две пусковые установки ЗРК.

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