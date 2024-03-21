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Российские военные освободили населенный пункт Тоненькое в ДНР

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Успеха удалось добиться на авдеевском направлении

Российские военные освободили населенный пункт Тоненькое в ДНР

Фото: Министерство обороны России / mil.ru

Российские военные освободили населенный пункт Тоненькое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

“На авдеевском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск “Центр” освобожден населенный пункт Тоненькое Донецкой Народной Республики”, – заявили в министерстве.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери Вооруженных сил Украины в ходе атак на приграничные населенные пункты в Белгородской и Курской областях за восемь суток составили свыше 3,5 тысячи человек.

новости Локтевский

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