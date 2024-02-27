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Российские военные освободили поселок Северное на Авдеевском направлении

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Также ВС РФ нанесли огневое поражение украинским войскам в районе Майорска, Бердычей и Розовки в ДНР

Российские военные освободили поселок Северное на Авдеевском направлении

Бойцы 35-й алейской бригады в Авдеевке / Фото: кадр из видео

Военнослужащие ВС России освободили поселок Северное на Авдеевском направлении и отразили контратаки украинских войск, заняв более выгодные позиции. Об этом сообщает телеканал “360” со ссылкой на Минобороны РФ.

Также ВС РФ нанесли огневое поражение украинским войскам в районе Майорска, Бердычей и Розовки в ДНР. Штурмовики ВСУ пытались девять раз контратаковать позиции российских войск в районе населенных пунктов Новгородское, Первомайское и Петровское.

Напомним, что 17 февраля глава Минобороны Сергей Шойгу заявил об освобождении Авдеевки. Успешную операцию провели войска группировки “Центр”. Общая площадь взятой под контроль территории – 31,75 квадратного километра.

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