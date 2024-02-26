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Российские военные впервые уничтожили американский танк Abrams

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Технику поразили в районе Авдеевки

Российские военные впервые уничтожили американский танк Abrams

Первый уничтоженный танк Abrams / Фото: соцсети

Российские военные уничтожили первый танк Abrams, задействованный ВСУ в зоне спецоперации на Авдеевском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы ДНР Яна Гагина.

Технику уничтожили в районе Авдеевки. Гагин не исключил, что это тот танк, который показывали Вооруженные силы Украины в ролике до освобождения города.

“На тот момент машину берегли и на линию боевого соприкосновения не выводили”, – сказал он.Советник главы ДНР добавил, что любая иностранная техника имеет уязвимости и все последующие поставки техники Киеву разделят участь предыдущих.

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Источник

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