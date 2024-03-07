реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Российских артистов предложили штрафовать за выступления под фонограмму

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Организаторы концертов должны будут предупреждать, что слушателей ждет не “живое” выступление

Российских артистов предложили штрафовать за выступления под фонограмму

Микрофон / Фото: pxhere.com/ru/photo/989612

Артистов в России предложили штрафовать за выступления под фонограмму. Об этом сообщает Mash.

Глава федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил обязать организаторов концертов ставить на афишах плашку о том, что слушателей ждет не “живое” выступление. В случае нарушений он призвал ввести миллионные штрафы.

Аналогичное наказание будет предусмотрено и для артистов, если инициативу примут.

Бородин сослался на проект Дмитрия Певцова, который ранее был отвергнут, и заявил, что пришло время пересмотреть это решение.

новости Локтевский

Источник

горняк22 телеграм
“Поздравления от котиков”: фонд защиты городских животных запустил благотворительную акцию к 8 марта

“Поздравления от котиков”: фонд защиты городских животных запустил благотворительную акцию к 8 марта

Фото: фонд защиты городских животных Сделать необычный, милый и, главное,…

Узнать больше
Розыгрыш больших зимних призов на ипподроме “АЛТАЙ”

Розыгрыш больших зимних призов на ипподроме “АЛТАЙ”

Конные бега на призы Губернатора и Национальной ассоциации заводчиков и…

Узнать больше
Для любителей дачного сезона в парке «Изумрудный» пройдёт цикл лекций по садовому озеленению

Для любителей дачного сезона в парке «Изумрудный» пройдёт цикл лекций по садовому озеленению

На первой встрече ждут любителей роз! Лекцию проведёт эксперт ландшафтного…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp