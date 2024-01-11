Российский аналог “Википедии” полноценно заработает 15 января

“Рувики” можно читать на алтайском языке

Скриншот с главной страницы “Рувики”

Российский аналог “Википедии”, сайт “Рувики”, выйдет из бета-тестирования и начнет полноценную работу с 15 января. Об этом пишут “Известия”.

В пресс-службе энциклопедии рассказали, что в течение года пользователям станут доступны тематические подборки, видео, подкасты, персонализация контента, аудиопересказ полной и краткой версии статьи, а также обновленный личный кабинет.

На сегодня объем русскоязычных статей в “Рувики” составляет более 1,9 млн.

При этом за полгода интерфейс энциклопедии был создан для 20 языков народов России – в том числе для алтайского, бурятского, калмыцкого и других. Количество энциклопедических статей в этих разделах составляет более 1,1 млн.

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