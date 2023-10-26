Российский министр зачитал доклад Путину из курятника
Владимир Путин счел, что это оживило работу на совещании
Кадр: t.me/smotri_media
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время совещания правительства с президентом вышли на связь из нового птицеводческого центра.
Владимир Путин положительно оценил то, что глава Минсельхоза пообщался с коллегами из “курятника”, но тем не менее поинтересовался, почему в стране подорожало мясо птицы.
“Это здорово, что вы из курятника с нами общаетесь. Это оживляет нашу сегодняшнюю работу. <…> Но чего курятина так подорожала? Мясо птицы у нас с начала года выросло на 27%”, – сказал президент.
В качестве решения проблемы Путин предложил закупать мясо птицы в дружественных странах, реагируя на повышение цен, пишут “Ведомости”.
новости горняк
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